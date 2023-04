Kein Trainereffekt: Admira-Negativlauf geht weiter

Die Admira hat ihren Negativlauf in der 2. Fußball-Liga auch unter ihrem neuen Trainer nicht beendet. Der Bundesliga-Absteiger kassierte am Freitag im ersten Spiel unter Tommy Wright als Chefcoach die vierte Niederlage in Folge. Die Südstädter unterlagen dem SKU Amstetten zu Hause 0:1 und müssen um den Klassenerhalt bangen. Weil der SV Horn bei der Vienna nicht über ein 0:0 hinauskam, schob sich Amstetten auf den vierten Tabellenplatz. Das Tor erzielte Stefan Feiertag (62.).