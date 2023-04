So wurden die „Soldaten des Jahres“ ausgezeichnet

Sieben Soldaten dieser Einheit durften sich am Freitag über die Auszeichnung zum „Soldaten des Jahres“ freuen. Verliehen wurde sie vom Kommandanten der „Siebenten“, Brigadier Horst Hofer. Ob im Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei oder die bestandene Ausbildung in der US Army Ranger School: Die Soldaten wurden für ihre außerordentlichen Leistungen geehrt.