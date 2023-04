Luft in Oberösterreich muss noch sauberer werden

Grenzwerte sind kein tatsächlicher Schutz

Nach neuen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Europäische Kommission im Oktober 2022 den Vorschlag vorgelegt, sich schrittweise an die von der WHO neu veröffentlichten niedrigeren Richtwerte für Luftschadstoffe anzunähern. Das befürwortet auch der Lungenfacharzt Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht: „Weitere Verbesserungen der Luftqualität sind erstrebenswert, da negative gesundheitliche Auswirkungen nicht erst jenseits der von der EU festgelegten Grenzwerte auftreten.“