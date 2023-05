Wiens beliebteste Ärzte: Alle Bezirke und Adressen

Eine brandneue Auswertung von Hunderttausenden Patientenberichten zeigt die beliebtesten Kassen- und Wahlärzte in Wien. In 15 Fachrichtungen inklusive Zahnärzte. Wir haben die Ergebnisse samt Ordinationsanschriften in eine interaktive Grafik gepackt. So können Sie die Top-Mediziner leicht finden.