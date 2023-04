Gleisschaden in Wien: Zahlreiche Züge fallen aus

Massiver Ausfall vor zwei Wochen

Erst vor zwei Wochen hatten die ÖBB nach einem Stromausfall in der Betriebsleitführung in Wien mit einem massiven Ausfall von Zügen zu kämpfen. Im gesamten Osten des Landes kam es teilweise überhaupt kein Weiterkommen mehr. Nach rund einer Stunde war die Störung schließlich behoben. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass der massive Ausfall ausgerechnet am ÖBB-Pünktlichkeitstag passierte.