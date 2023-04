Herrliches Wetter winkt beim autofreien Wörthersee

Entlang der 44 Kilometer langen Strecke, die im Uhrzeigersinn um den See verläuft, motiviert Antenne Kärnten beim steinernen GTI in Reifnitz mit der passenden Bike-Musik. Schmankerl und Unterhaltung gibt es auch im ShopCafe TrauDi, Restaurant Salvatore und Bistro Siamo in Techelsberg sowie im S´Wirtshaus zum Constantin in Pörtschach. Alle weiteren Infos unter woerthersee-autofrei.at