Autofreies Finale rund um den Wörthersee!

Kulinarik, Musik und Unterhaltung

Entlang der 44 Kilometer langen Strecke, die im Uhrzeigersinn um den See verläuft, wird wieder ordentlich gefeiert und genossen. Beim steinernen GTI in Reifnitz motiviert Antenne Kärnten mit der passenden Bike-Musik. Schmankerl und Unterhaltung gibt es jedoch auch im ShopCafe TrauDi, Restaurant Salvatore und Bistro Siamo in Techelsberg sowie im S’Wirtshaus zum Constantin in Pörtschach oder im Electric Garden beim Kelag-Schau-Kraftwerk Forstsee und vielen weiteren Lokalen in den See-Gemeinden.