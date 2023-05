Wie kommunistisch ist Österreich wirklich?

Den Mann bringt so leicht nichts aus der Ruhe. In Serieninterviews stand der kommunistische Spitzenkandidat bei der Salzburger Landtagswahl, Kay-Michael Dankl (34), diese Woche kritischen Medien Rede und Antwort. 11,7 Prozent der Stimmen hatte er aus dem Stand geholt. So hatte die KPÖ indirekt wohl verhindert, dass der Populismus-Platzhirsch FPÖ noch näher an die ÖVP heranrückte oder gar an ihr vorbeizog.