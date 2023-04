Senior büxte aus Wohnheim aus: Suche mit Happy End

Der 82-jährige Einheimische ist laut Polizei gesundheitlich beeinträchtigt und lebt in dem Wohnheim in Ebbs. Dieses soll er am Donnerstag gegen 0.30 Uhr verlassen haben - zunächst bemerkte das niemand. Als klar war, dass der Bewohner fehlte, erstattete man im Wohnheim sofort Anzeige bei der Polizei. Beamte starteten noch in der Nacht eine Suchaktion, an der sich auch die Feuerwehren Ebbs, Kirchberg und Brixlegg beteiligten. Unter anderem kam eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.