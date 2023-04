Amy Winehouse: Neues Buch gibt private Einblicke

Das Buch trägt den Titel „Amy Winehouse: In Her Words“, also „in ihren Worten“. Es wird zunächst auf Englisch herauskommen und soll umgerechnet etwas mehr als 30 Euro kosten. Versprochen wird laut Beschreibung des Verlags Harper Collins ein Buch, das das „unglaubliche Schreibtalent, ihren Witz, ihren Charme und ihre Lebensfreude beleuchten“ werde. So könne die Entwicklung der Grammy-Gewinnerin vom Aufwachsen bis zur Legende nachempfunden werden.