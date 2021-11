Amy Winehouse: Enorme Summen bei Versteigerung

Im Rahmen der zweitägigen Auktion, zehn Jahre nach dem Tod der Sängerin („Back to Black“, „Rehab“), wurden mehr als 800 Nachlass-Stücke angeboten. Am Sonntag standen weitere Highlights auf dem Programm, darunter das grün-schwarze Minikleid, das die Sängerin im Juni 2011 in Belgrad bei ihrem letzten offiziellen Konzert trug. Am 23. Juli wurde Winehouse tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Sie war mit 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben.