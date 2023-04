Formel 1 startet Frauen-Serie in Spielberg

F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hofft darauf, in Zukunft einer Fahrerin den Weg in die Königsklasse zu ebnen. „Die Formel 1 hat die Führung übernommen und versucht, etwas zu tun, zu investieren und daran zu glauben, durch Aufmerksamkeit für das Projekt hoffentlich so bald wie möglich ein Mädchen, eine Frau in die Formel 1 zu bringen“, sagte der Italiener. Bisher nahmen seit 1950 nur zwei Frauen bei einem Formel-1-Rennen teil. Die Italienerin Maria Teresa de Filippis war in den 1950er-Jahren bei drei Grand Prix dabei, ihre Landsfrau Lella Lombardi fuhr 1975 als Sechste bei einem abgebrochenen Rennen sogar in die Punkteränge.