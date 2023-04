Austria: „Ärgerlich, dass wir uns nie belohnen!“

So sehr die Austria auch mitspielt, sich über weite Strecken auch sehr gut verkauft - wenn man erneut ein billiges Gegentor aus einem Standard erhält und Keeper Früchtl erneut patzt, dann gibt es in der Meistergruppe nichts zu holen. „Es ist wieder einmal verdammt ärgerlich“, so Wimmer, „wir belohnen uns nicht, holen uns nicht die Früchte für unsere Arbeit ab! Die Gegentore wieder einmal zu einfach, wenn du auswärts doppelt triffst, muss das jetzt auch einmal zu einem Sieg reichen ...“