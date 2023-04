Sturm Graz gegen Austria Wien - ab 18.30 Uhr LIVE

Bevor sich für Sturm am Sonntag im Cupfinale gegen Rapid die große Titelchance auftut, gastiert die Austria in der steirischen Landeshauptstadt. Sturm ist gegen die Wiener, die am 7. Mai in Favoriten zum Retourspiel bitten, fünf Heimspiele (drei Siege) ungeschlagen. Die beiden Saisonduelle wurden mit 3:0 (in Wien) und 3:1 (Graz) gewonnen. Die Ilzer-Elf dominierte vor fünf Wochen gerade in der ersten Hälfte nach Belieben. Elf Punkte trennen die beiden Teams in der Tabelle.