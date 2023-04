Schon wieder Attacke: Bär fiel Spaziergänger an

In Slowenien ist am Mittwoch ein Mann beim Spaziergang mit seinem Hund im Wald von einem Bären angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich am Morgen in einem Dorf rund 20 Kilometer südlich von Ljubljana. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, der Bär zog sich nach dem Angriff zurück in den Wald, berichteten slowenische Medien mit Berufung auf eine Mitteilung der Gemeinde Škofljica.