Meta-Manager beklagt „erhebliche Lücke“ bei KI

Zum Stand der Entwicklung Künstlicher Intelligenzen (KI) bei Meta findet ein hochrangiger Manager der Facebook-Mutter klare Worte: „Wir haben eine erhebliche Lücke in unseren Werkzeugen, Arbeitsabläufen und Prozessen, wenn es um die Entwicklung für KI geht“, so Santosh Janardhan, Infrastruktur-Chef des US-Technologiekonzerns, in einem internen Memo vom September 2022, das Reuters vorliegt. „Hier müssen wir stark investieren.“