Robbie Williams spricht über Sex-Flaute mit Ayda

Doch obwohl es bei ihnen längst nicht mehr so heiß abgehe wie früher, sei das kein Problem, räumte das Paar ein. Wichtiger sei, dass man in Bezug auf Intimität „auf der gleichen Seite“ stehe. „Ich denke, die Leute verwechseln Sex mit Intimität“, räumte Ayda Field ein. „Wir kuscheln und küssen uns immer, halten Händchen und berühren uns, wenn wir nur auf dem Sofa fernsehen oder einen Film sehen oder was immer.“ Intimität sei das Wichtigste in der Liebe. „Wir sind glücklich“, unterstrich sie.