Rauferei eskaliert: Betrunkener tritt auf Mann ein

Auf Mann eingetreten und eingeschlagen

Wie sich kurz darauf herausstellte hatte ein 49-jähriger Bosnier derart brutal auf einen 36-jährigen Österreicher eingeschlagen und eingetreten, sodass dieser schwer verletzt auf die Intensivstation in das LKH Graz eingeliefert werden musste. Der alkoholisierte Angreifer wurde von der Polizei noch an Ort und Stelle festgenommen und anschließend in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Bislang verweigert dieser aber jegliche Aussage.