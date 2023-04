Urlauben im Kellerstöckl liegt voll im Trend

Neue Richtlinien fürs Renovieren

Am Csaterberg gibt es 260 Kellerstöckl. Einige sind schon mehr als 100 Jahre alt. Rund 2000 Nächtigungen wurden im Vorjahr verzeichnet. Um den Besitzern das Renovieren der urigen Kellerstöckl zu erleichtern, wurden die Richtlinien neu ausgearbeitet. „Der Denkmalschutz wird gewahrt und gleichzeitig können auch Zubauten realisiert werden“, so Dunst, die die Modernisierung forciert wissen will: „Die Touristen danken das mit ihrem Besuch, viele von ihnen kommen regelmäßig wieder, weil sie die Gastfreundschaft und die Natur schätzen.“