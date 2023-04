Lacken-Vögel nach Genesung wieder freigelassen

Im Vorjahr hat Tierärztin Claudia Herka an Lacken im Seewinkel an Botulismus erkranktes Fluggetier eingesammelt. Den Winter verbrachte ein Teil der geheilten Tiere bei Claudia Herka im Tierheim Parndorf. Für alle, wäre das aber zu klein gewesen. Deshalb übersiedelten einige Vögel in den Tiergarten nach Wels.