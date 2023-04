Die Retter waren beim Hit die Sieger der Herzen

Eine dreistellige Anzahl an Beamten sorgte am Sonntag für Ordnung in und rund um die Merkur-Arena in Liebenau.Gut investiertes GeldOb ein Spiel eine Hochrisikopartie ist und eventuell sogar ein polizeilicher Sicherheitsbereich eingerichtet wird, erfolgt nach einer Bewertung vor dem Spiel. „Dabei stützen wir uns etwa auf eigene Erfahrungswerte, die Einschätzung von szenekundigen Beamten und auch Mitteilungen der Klubs“, sagt Gutschi. „Der Sicherheitsbereich muss jedenfalls von der Behörde verordnet werden und bedeutet eine Einschränkung, die nur dann erfolgt, wenn es auch wirklich notwendig ist.“