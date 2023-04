Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Der Titelverteidiger kann auf eine Serie von 23 Ligaspielen ohne Niederlage verweisen - die zweitlängste der Clubgeschichte. Dazu haben die Salzburger elf von zwölf Bundesliga-Auswärtspartien in dieser Saison gewonnen. Mit dem zwölften Auswärtssieg in Serie würden sie einen Ligarekord egalisieren. Die einzige Pleite setzte es in Runde zwei in Graz (1:2). Sturm hat vier Pflichtspiele in Folge nicht gegen Salzburg verloren, darunter das Cup-Viertelfinale Anfang Februar (1:1, 5:4 i.E.). Den entscheidenden Elfmeter verschoss damals Nicolas Capaldo. „Wir alle können die Tabelle lesen und wissen deshalb, dass es am Sonntag bei diesem Schlager um einiges geht“, sagte der Argentinier.