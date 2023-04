Spürnasen stellten richtigen Riecher unter Beweis

Vermisste und verletzte Personen in einem Wald zu finden, das war die Aufgabe der Rettungshunde-Staffeln und deren vierbeiniger Spürnasen bei einer Übung in Rauchwart. Vier Staffeln - eine davon aus der Steiermark - waren angereist, um gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz verschiedene Szenarien zu trainieren. „Es war ein schwieriges Gelände mit einem dicht bewachsenen Waldgebiet“, erklärt Landeseinsatzleiter Thomas Gerger. Trotz der Herausforderungen war die Übung - die bis in die Nachtstunden ging - erfolgreich. „Es konnten alle Personen gefunden werden“, so Gerger.