Sturm-Kicker: „War ein richtiger Scheißtag heute“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Das 2:0 fühlt sich sehr gut an. Die Mannschaft hat ein unglaublich gutes Gesicht gezeigt, wir haben genau die Attribute auf den Platz gebracht, die für die drei Punkte in Graz nötig waren. Es gab ein sehr aggressives Vorwärtsverteidigen gegen den Ball. Ich bin extrem stolz und dankbar was die Leistung der Mannschaft betrifft. Das hilft bei der Genesung, es war keine einfache Woche für mich. Es gibt noch sechs Spiele, es ist noch keine Titelentscheidung gefallen. Es war ein Spitzenspiel in einer coolen Atmosphäre und das Spiel wurde diesem Nimbus auch gerecht.“