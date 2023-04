Walkner gibt Renncomeback bei Sonora Rallye

Dakar-Besetzung

Auf Schotterpisten und danach in der Sonora-Wüste erwartet der KTM-Mann ein schnelles, intensives WM-Rennen. „Es sind alle starken Fahrer und Teams am Start, also Dakar-Besetzung“, erklärte Walkner. Die Platzierung sei für ihn sekundär. „In erster Linie will ich nach meiner längeren Pause wieder ins Renntempo zurückfinden und versuchen einzelne Akzente zu setzen. Ich merke schon sehr stark, dass mir dieses Training unter Rennbedingungen fehlt.“