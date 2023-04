Julia Mayer mit Pferd zum Österreich-Rekord

„Ich war sehr am Limit“

„Ich habe das erreicht, was ich mir vorgenommen habe“, sagte Mayer in einer der ersten Reaktionen gegenüber dem ORF. „Es war nicht die leichteste Strecke. Ein super Wetter gehabt, es war richtig, richtig tough. Ich muss dem Publikum danken, weil die Strecke hat gebebt, mein Herz hat angefangen zu flimmern. Ich war sehr am Limit. Ich habe die Augen geschlossen und bin durch das Ziel geflogen.“ Und das, auch dank der Hilfe von außen, wie sie selbst verriet.