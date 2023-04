40. Vienna City Marathon - ab 9 Uhr LIVE

Von der persönlichen Bestleistung her müsste Sondre Moen als erster Sieganwärter gehandelt werden, der Norweger war 2017 in Fukuoka in 2:05:48 Std. Europarekord gelaufen. In einer solchen Form befindet sich der 32-Jährige nach einer auch von einer Operation geprägten Phase aktuell aber nicht. „Ich möchte im Bereich 2:09 laufen“, sagte Moen nach einer in Kenia und in seiner Heimat absolvierten Vorbereitung. Mit 2:09:40 Std. oder besser würde der Norsker das Limit für die Budapest-WM erreichen.