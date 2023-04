„Ein langer Kampf“ Vojta sucht keine Ausreden

„Es war ein langer Kampf!“, so Andreas Vojta im Gespräch mit dem ORF nach dem Rennen. „Ich habe es riskiert. Aber so ist es nun halt. Ich will mich gar nicht nach Ausreden suchen, weil es vielleicht heiß war, oder so. Wir waren gut unterwegs. Ich bin mein Tempo gelaufen, das war ein Tanz auf Messers Schneide. Aber es ist zu früh sehr zach geworden. Schon bei der Mariahilferstraße. Ich will niemanden die Schuld geben, es hat einfach sportlich und vom Timing her nicht gepasst. Das wird jeder Läufer schon einmal erlebt haben. Wenn du dann merks‘t, dass du schon bei 2.30 nicht locker laufen kannst, weißt du, es passt was nicht.“