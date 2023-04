Ende der Unserie war zum Greifen nahe

Zwar half es, dass Brilhante Rot sah, als er Eder im Luftduell abräumte. In 60 Minuten Überzahl rannten die Saalfeldner aber vergeblich an. „Es war ein ansprechender Auftritt von uns, aber für Punkte am Ende leider zu wenig“, bilanzierte Trainer Fürstaller nach Spielende. Die Auslosung meint es nun gnädiger: Gegen Reichenau (nächsten Sonntag) und Kufstein (6. Mai) stehen nämlich endlich die ersten Heimspiele an. Vielleicht ja auch der erste Sieg. Der Bischofshofener SK trifft am Sonntag (15) zum Abschluss der dritten Runde der Westliga auswärts auf Kufstein.