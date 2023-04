HC Hart und Hypo Niederösterreich feiern Cupsiege

Der HC Hard hat zum fünften Mal in der Klub-Geschichte den Handball-Cup der Männer gewonnen. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag im Endspiel des Final Four in Maria Enzersdorf gegen die BT Füchse mit 33:27 durch und holten damit wie zuletzt 2018 den Titel. Zuvor hatten sie auch 2005, 2008 und 2014 den Pokal in die Höhe stemmen dürfen. Bei den Frauen holte Hypo NÖ durch ein 26:20 (13:9) im Finale gegen WAT Atzgersdorf ihren 33. Cuptitel bzw. ihren 80. nationalen Titel.