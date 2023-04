„Tatort“ mit Reinsperger: Von Liebe und Schmerz

Fels in der Brandung scheint da Hauptkommissarin Rosa Herzog zu sein - bis sie durch den Anruf ihrer Mutter, einer ehemaligen RAF-Terroristin, aus der Bahn geworfen wird: „Für Rosa ist das ein großer emotionaler Zwiespalt. Einerseits möchte sie ihre Ermittlungsarbeit fortsetzten. Andererseits ist jetzt endlich ihre Mutter wieder in ihrem Leben, die sie so lange vermisst hat. In ,Love is pain’ wird Rosa eine folgenschwere Entscheidung treffen, die vieles verändern wird, weil sie nicht um die Frage umhin kommen wird, was richtig und was falsch ist. Und sie wird über sich selbst hinauswachsen“, so die österreichische Schauspielerin über diese Folge, die heute um 20.15 Uhr wie gewohnt auf ORF 2 gesendet wird.