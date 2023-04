„Wollen Menschenhandel, nicht Migranten bekämpfen“

„Jene Menschen, die über eine Aufenthaltsgenehmigung verfügen, können sich in Italien eine Zukunft aufbauen, während diejenigen, die nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen, nicht illegal nach Italien einreisen dürfen. Das ist nicht nur unsere Politik, sondern die der gesamten Europäischen Union“, so Meloni im Interview mit der Mailänder Wirtschaftszeitung „Milano Finanza“ am Samstag.