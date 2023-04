Prinzessin Kate gab Hinweis auf Krönungs-Outfit

In „This Morning“ plauderte Hammond nun über ihre Konversation mit Kate und verriet, dass sie ihr tatsächlich ein kleines Detail zu ihrem royalen Look in zwei Wochen entlocken konnte. „Ich sagte zu ihr: ,Ich habe im Gefühl, dass du Blau tragen wirst‘“, schilderte die Moderatorin. Und die Prinzessin habe darauf mit einem Schmunzeln geantwortet: „Da ist ein Hauch von Blau.“ Das finde sie „fantastisch“, habe sie zu Kate daraufhin gesagt, so Hammond.