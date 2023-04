Wetter spielt mit: Um den Ossiacher See radeln!

Frühlingshaftes Wochenende

Und zumindest an diesem Wochenende spielt das Wetter mit: Der Samstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix mit frühlingshaften Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad Celsius. „Tagsüber wird es zeitweise auch sehr freundlich und es dürfte trocken bleiben“, erklärt ein Meteorologe von UBIMET. Am Sonntag ist es deutlich wolkiger, die Teilnehmer des 18. „Krone“-Radler- & Skater-Erlebnistag dürfen sich auf Höchstgrade zwischen 16 und 21 Grad Celsius freuen. Vereinzelt kann es in Kärnten zu Schauern und kurzem Platzregen kommen, damit muss aber erst am Nachmittag und Abend gerechnet werden.