„Ich will Träume leben, nicht die Sicherheit“

Und eines Tages haben Sie den Atlas aufgeklappt, mit dem Finger blind auf einen Punkt gezeigt: Götzis. Dahin will ich!

Nein, so war es nicht. Das lief über die Worldgymnaestrada 2007, die in Dornbirn stattfand. Ich hatte mit meiner Gruppe Zurcaroh in einer brasilianischen Fernsehshow den 1. Platz gewonnen. Der Bürgermeister meiner Stadt hat die Flüge bezahlt, und so kamen wir nach Dornbirn. Hier lernte ich meine Frau kennen, habe begonnen, eine Gymnastikgruppe aufzubauen. Leider zerbrach unsere Beziehung, weshalb ich wieder nach Brasilien zurückkehrte. Aber die vielen wunderbaren Menschen, die ich hier in Vorarlberg kennengelernt hatte, ließen nicht locker, schrieben mir: „Peterson, ohne dich geht es einfach nicht! Komm wieder zurück!“ Sie richteten mir in Götzis sogar eine kleine Wohnung ein.