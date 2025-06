Wohnraum: AK wirft Land Untätigkeit vor

Eine dieser Maßnahmen wäre ein Schub im gemeinnützigen Wohnbau. Zwar wurde zuletzt die Einkommensgrenze für den Zugang zu solchen Wohnungen erhöht, doch ohne entsprechenden Ausbau der Bautätigkeit bleibt die Maßnahme zahnlos. AK-Präsident Heinzle betont: „In Vorarlberg braucht es im gemeinnützigen Wohnbau mehr Investitionen. Nur durch eine Ausweitung des Angebots, also einen größeren Marktanteil für den gemeinnützigen Wohnbau, können wir sicherstellen, dass breite Bevölkerungsschichten auch den entsprechenden Zugang erhalten.“ Der Bedarf an gemeinnützigen Wohnungen ist hoch, das zeigt die Umfrage 2025. Zwölf Prozent der insgesamt 2400 Teilnehmer leben in einer gemeinnützigen Mietwohnung, mehr als 30 Prozent bekunden aber Interesse an einer solchen Wohnung – und nur drei Prozent stehen auf Wartelisten.