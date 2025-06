Festspiel-Förderungen um ein Drittel gekürzt

Die Subventionsgeber Bund (trägt 40 Prozent der Subventionssumme), Land (35 Prozent) und Stadt (25 Prozent) kürzen ihren bisherigen Jahresbeitrag von gesamt 6,9 Millionen Euro um jeweils ein knappes Drittel. „Zum Glück haben die Festspiele in den vergangenen Jahren so gut gewirtschaftet und können diese Kürzungen über Rücklagen mit geringen Einschränkungen im Programm abfangen“, so der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch der Kuratoriumssitzung am Dienstag. Festspiel-Präsident Hans-Peter Metzler war ob der Nachricht zwar nicht gerade erfreut, zeigte sich aber betont gefasst: „Es ist einzusehen, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gespart werden muss und wir wollen dazu unseren solidarischen Beitrag leisten.“