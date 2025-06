Biker nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Der Crash ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 8.35 Uhr: Ein 45 Jahre alter Biker war mit seiner Maschine auf der Rudolf-von-Ems-Straße in Richtung Hohenemser Stadtzentrum unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-Jähriger in seinem Pkw auf derselben Straße, aber in die Gegenrichtung.