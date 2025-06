Der Abschied von einer Rheindörfler Ikone

Besuch bei Adi Hütter in Monaco steht an

„In diesen 30 Jahren durfte ich viel erleben, ungemein nette Menschen kennenlernen. Und mit insgesamt 33 Trainern und mehr als 500 Spielern zusammenarbeiten.“ Coaches wie Hans Trittinger, Alex Pastoor und natürlich Adi Hütter und dessen „Co“ bei AS Monaco, Klaus Schmidt zählen heute zu den persönlichen Freunden von Mayer. Seine Pensionszeit wird er mit seiner Gattin genießen, wobei der Fußball eine wichtige Rolle spielen wird. Eines seiner ersten Reiseziele wird ein Besuch bei Hütters AS Monaco sein. Trips zu Spielen in Deutschland und England sind auch geplant.