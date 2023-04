Britischer Vize-Premier Raab zurückgetreten

Sunak gab die Untersuchung in Auftrag

Am Donnerstag hatte ein Sprecher von Premier Rish Sunak mitgeteilt, dem Regierungschef sei ein Untersuchungsbericht über Mobbingvorwürfe gegen Raab vorgelegt worden. Sunak hatte die Untersuchung selbst in Auftrag gegeben, nachdem wenige Wochen nach Beginn seiner Amtszeit im Oktober zwei formelle Beschwerden gegen Raab eingereicht worden waren.