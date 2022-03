Erstmals Mikroplastik in unserem Blut entdeckt

Die Hälfte der untersuchten Proben enthielt PET-Kunststoff, der üblicherweise in Getränkeflaschen verwendet wird, heißt es in der Studie, die in der Fachzeitschrift „Environment International“ veröffentlicht wurde. In einem Drittel war Polystyrol enthalten, das in Lebensmittelverpackungen vorkommt. Und in einem Viertel der Blutproben fanden die Forscher Polyethylen (PE), aus dem Plastiktragetaschen hergestellt werden.