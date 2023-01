Das denken die Buchhändler vom „Rache-Buch“

Sein Gesicht am Cover, darunter der Titel „Reserve“: Die in eine schützende, durchsichtige Folie eingepackten Autobiografien des britischen Prinzen Harry dominieren jetzt auch prominente Bereiche in den Buchhandlungen Oberösterreichs. Während in England die Geschäfte am 10. Jänner bereits ab Mitternacht aufsperrten, damit Fans auf ihre Kosten kommen konnten, waren solche Aktionen bei uns nicht nötig: Das Interesse an den persönlichen Einblicken von Harry ist zwar groß, für den ganz großen Ansturm reichte es an Tag eins des Verkaufsstarts aber doch nicht.