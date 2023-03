Teuerung, Personalmangel: Handel drängt auf Reform

Der heimische Handel sieht sich mit einem Bündel an Herausforderungen konfrontiert. Wegen der Inflation seien die Menschen beim Einkaufen zurückhaltender und die Umsätze sinken real. Gleichzeitig würden die Kosten steigen, was die Gewinnspannen nach unten oder in die Verlustzone drücke, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Vergangenes Jahr mussten 6000 Geschäfte schließen. Größtes Problem sei der Personalmangel, weshalb es eine Arbeitsmarktreform brauche.