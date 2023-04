„Von Immobilienkrise ist derzeit keine Rede“

Alles eindrucksvolle Zahlen, aber ist durch die schwieriger gewordene Finanzierung nicht das ganze Geschäft abgeflaut? Weiss: „Wir haben 2022 etliche große Vorhaben fertigstellen können, aber wir werden weiter viel Geld in die Hand nehmen: Seit zehn Jahren läuft unser Nachhaltigkeitsprogramm und wir werden da in absehbarer Zukunft insgesamt zwei Milliarden Euro investieren, um CO2-neutral zu werden. Wir haben allein bei Fotovoltaik 400 Anlagen in Planung, davon befinden sich 130 in Fertigstellung. Allein mit den Projekten, die bei PV realisiert wurden, können wir bis Ende 2023 rund 16.000 Tonnen CO2 einsparen.“