Marc Ribot: Gitarren-Avantgardist mit Wut im Bauch

„Manchmal fühlt sich die Musik wie ein reiner Job an und ich bin von ihr gelangweilt“, gibt er ohne Umschweife zu, „ich kann oft wochen- oder monatelang total in meinem Instrument und der Musik versinken, habe aber auch Phasen, wo ich mich verloren und ausgelaugt fühle. Von Free-Jazz-Musikern habe ich gelernt, dass man für Inspirationen und Freude am Spiel manchmal hart kämpfen muss.“ Seit geraumer Zeit tingelt Ribot, wenn ihm nicht eine Pandemie in die Quere kommt, mit unterschiedlichsten Programmen durch die Weltgeschichte. Das Trio Ceramic Dog ist mit seinem angriffigen Noise Rock die wildeste Ausformung seiner Kreativität, mit dem Programm „Songs Of Resistance“ kämpft er gegen politische Fehlströmungen an, als Solokünstler (zuletzt 2022 im Porgy & Bess) gönnt er sich musikalische Narrenfreiheit und mit den Jazz-Bins huldigt er den Hammond-Orgel-Klängen der 60er- und 70er-Jahre.