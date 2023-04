Parlament in Florida verschärft Abtreibungsrecht

Kritik von Regierung

Dennoch kommt in Floridas Fall Kritik von der US-Regierung in Washington. Das Verbot würde gegen Grundfreiheiten verstoßen und nicht den Ansichten der Mehrheit der Menschen entsprechen. Sie gibt zu bedenken, dass viele Frauen nicht gleich von ihrer Schwangerschaft wissen. Zudem würde die Verschärfung auch all jene treffen, die aufgrund von Verboten in anderen Bundesstaaten bisher darauf angewiesen waren, nach Florida zu reisen.