Kahn-Druck für Bayern-Stars: „Nicht der Anspruch“

Die Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters ließen aus seiner Sicht derzeit einiges vermissen: „Zuletzt war zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft zu erkennen. Inkonstanz ist unsere Konstanz, das kann nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein.“ Kahn nahm die Mannschaft vor dem Meisterschaftsendspurt mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund in die Pflicht. „Jeder muss wissen, um was es in der entscheidenden Phase der Saison geht: zu zeigen, wer der FC Bayern ist“, sagte der frühere Goalie.