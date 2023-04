6 Spiele! Manipulationsverdacht in Brasilien

Untersuchungen in Brasilien deuten auf die Manipulation der Ergebnisse von sechs Spielen der Fußball-Meisterschaft in dem Land im vergangenen Jahr hin. Zudem haben die Ermittler mehrere Partien der wichtigen Meisterschaften in den Bundesstaaten in diesem Jahr im Blick, wie aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft des brasilianischen Bundesstaates Goiás am Dienstag (Ortszeit) hervorging.