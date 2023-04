Nach Dragovic-Kritik: Rangnick spricht Klartext

„Andere Spieler vorne“

Rangnick sieht „andere Spieler vorne, Kevin Danso macht das überragend in Lens. Dann macht es auch keinen Sinn, einen erfahrenen Spieler wie Dragovic als Bankdrücker dabei zu haben.“ Der Deutsche würde es sich wünschen, dass Dragovic eine Auszeichnung für die bislang absolvierten 100 Länderspiele erhält, derzeit will er aber weiter am aktuellen Aufgebot in der Defensive festhalten: „Er sollte schon ausgezeichnet werden, damals wollte er nicht. Ich seh’s im Moment einfach so, dass wir Spieler haben, die derzeit die Nase vorne haben.“