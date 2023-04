Kein Cent für E-Fuels | Auf nach China!

Kraft wendet der schwarz-türkise Kanzler auf, um zu beweisen, was ohnehin niemand bezweifelt: Er ist kein Grüner! Spätestens seit seiner sogenannten „Kanzler-Rede“, für viele Insider der Auftakt zum Wahlkampf für vorverlegte Nationalratswahlen, gebärdet sich Karl Nehammer als anti-grüner „Auto-Kanzler“ des seiner Definition nach „Auto-Landes“ Österreich. Um das jedem Autofahrer und damit, so das Kalkül, potenziellen ÖVP-Wählern auch klar zu machen lädt er heute ins Kanzleramt zum Autogipfel, bei dem der nächste Akt zur Nehammerschen Rettung des Verbrenners mittels sogenannter E-Fuels inszeniert werden soll. Zur Einstimmung ging es mit großem Getöse zum BMW-Werk in Steyr, wo über all die Jahre schon viele Millionen an Verbrenner-Motoren von den Bändern liefen. Doch dort ist - im Gegensatz zum Bundeskanzler - klar, dass es sich beim Verbrenner um ein Auslaufmodell handelt. In die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit den synthetischen Treibstoffen wird kein Cent investiert. Dafür nimmt BMW eine Milliarde Euro in die Hand: Um ab 2025 in Steyr in großem Stil Elektroantriebe für Autos zu produzieren.